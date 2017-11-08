Janssen Sivas’a yetişiyor

MİLLİ takımlarda bulunan Ozan, İsmail, Neustadter, Giuliano, Elif Elmas, Skrtel, Dirar ve Neto'nun yanı sıra sakatlıkları süren Valbuena, Janssen, İsla, Fernandao ve Van Persie çalışmada yer almadı. Dizinden sakat olan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Janssen'in 19 Kasım'daki Sivasspor maçına yetişeceği belirtildi.