 Janssen Sivas’a yetişiyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Janssen Sivas’a yetişiyor

    Janssen Sivas’a yetişiyor
    MİLLİ takımlarda bulunan Ozan, İsmail, Neustadter, Giuliano, Elif Elmas, Skrtel, Dirar ve Neto'nun yanı sıra sakatlıkları süren Valbuena, Janssen, İsla, Fernandao ve Van Persie çalışmada yer almadı. Dizinden sakat olan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Janssen'in 19 Kasım'daki Sivasspor maçına yetişeceği belirtildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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