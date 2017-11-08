İşte ‘göreve dönüş’ süreci
2- KURMAYLARIYLA yaptığı durum değerlendirmesinde sezon ortasında yaşanacak hoca değişikliğinin kendilerine bir şey kazandırmayacağı vurgulayan başkan, "Aykut hocayı bir şekilde kalmaya ikna edeceğim" ifadelerini kullandı
3- AZİZ Yıldırım daha sonra da yakınları aracılığıyla Aykut Kocaman'a ulaştı. "İstediğimiz skorları alamadık ama bunu düzeltecek olan yine sensin. Biz sana güvendik ve inandık. Sen bu güveni devam ettir. Bu takımın sana ihtiyacı var. Kötü günleri atlatacağız. Gel takımın başında ol" dedi.
4- BAŞKANIN ısrarcı tavrı üzerine Kocaman, "Ben her şeyden önce Fenerbahçeliyim. Son 2 haftada alınan skorlara çok üzüldüm ve çareyi böyle bir açıklama yapmakta buldum" dedi, kalacağının işaretlerini verdi. Ardından Ali Yıldırım'la görüşüp kalmaya ikna oldu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
İşte ‘göreve dönüş’ süreci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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