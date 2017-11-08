 İşte ‘göreve dönüş’ süreci – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    İşte ‘göreve dönüş’ süreci

    İşte ‘göreve dönüş’ süreci
    1- AYKUT Kocaman, Osmanlı maçının ardından basın toplantısında istifa sinyali verdi. Başkan Aziz Yıldırım duruma el koydu.

    2- KURMAYLARIYLA yaptığı durum değerlendirmesinde sezon ortasında yaşanacak hoca değişikliğinin kendilerine bir şey kazandırmayacağı vurgulayan başkan, "Aykut hoca bir şekilde kalmaya ikna edeceğim" ifadelerini kullandı

    3- AZİZ Yıldırım daha sonra da yakınları aracılığıyla Aykut Kocaman'a ulaştı. "İstediğimiz skorları alamadık ama bunu düzeltecek olan yine sensin. Biz sana güvendik ve inandık. Sen bu güveni devam ettir. Bu takımın sana ihtiyacı var. Kötü günleri atlatacağız. Gel takımın başında ol" dedi.

    4- BAŞKANIN ısrarcı tavrı üzerine Kocaman, "Ben her şeyden önce Fenerbahçeliyim. Son 2 haftada alınan skorlara çok üzüldüm ve çareyi böyle bir açıklama yapmakta buldum" dedi, kalacağının işaretlerini verdi. Ardından Ali Yıldırım'la görüşüp kalmaya ikna oldu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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