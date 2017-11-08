İki gün tatil yaptı
Sarı-lacivertli yönetici, “Aykut Kocaman benim bilgim dahilinde 2 gün tatile gitti. Bugün de (dün) döndü ve takımının başında” ifadelerini kullandı. Yıldırım, kadro dışı kalan futbolcularının ise olmadığını söyledi
ONU HOCA BİLİR
Süreci detaylandıran sarı-lacivertli yönetici, "Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyonluğa ulaşacak" dedi. Takımda iddia edildiği gibi hiçbir futbolcunun kadro dışı kalmadığını sözlerine ilave eden Yıldırım, "Şu ana kadar böyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı" ifadelerini kullandı.
RVP AÇIKLAMASI
Yıldırım, ocak ayında yapılması planlanan transferlerle ilgili de hocayla görüştüklerini belirtirken, şimdiden çalışmaların olduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hollandalı futbolcu Robin van Persie ile ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, "Van Persie ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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