İki gün tatil yaptı

Sarı-lacivertli yönetici, “Aykut Kocaman benim bilgim dahilinde 2 gün tatile gitti. Bugün de (dün) döndü ve takımının başında” ifadelerini kullandı. Yıldırım, kadro dışı kalan futbolcularının ise olmadığını söyledi

FENERBAHÇE Asbaşkanı Ali Yıldırım, Aykut Kocaman'ın takımda kalma sürecini basın mensuplarıyla paylaştı. Yıldırım, "Hocamız, Osmanlıspor maçının ardından duygusallıktan dolayı basın toplantısında açıklamalar yapmış. Sonra benim bilgim dahilinde 2 günlük tatile gitti. Bugün de (dün) döndü ve şu an takımının başında" açıklamasını yaptı.



ONU HOCA BİLİR

Süreci detaylandıran sarı-lacivertli yönetici, "Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyonluğa ulaşacak" dedi. Takımda iddia edildiği gibi hiçbir futbolcunun kadro dışı kalmadığını sözlerine ilave eden Yıldırım, "Şu ana kadar böyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı" ifadelerini kullandı.



RVP AÇIKLAMASI

Yıldırım, ocak ayında yapılması planlanan transferlerle ilgili de hocayla görüştüklerini belirtirken, şimdiden çalışmaların olduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hollandalı futbolcu Robin van Persie ile ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, "Van Persie ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



