 Filede rakip Posojilnica – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Filede rakip Posojilnica

    Filede rakip Posojilnica
    F.bahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. turu ilk maçında bugün Avusturya ekibi Posojilnica'yla karşılaşacak. Saat 22.20'de başlayacak maç Sport Smart'tan yayınlanacak. Rövanşı, 12 Kasım'da Burhan Felek'te oynanacak.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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