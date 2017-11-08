 Ekici ve Topal idmanda – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ekici ve Topal idmanda

    Ekici ve Topal idmanda
    ADALESİNDEKİ yırtık nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Mehmet Ekici, dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kadro dışı kaldığı iddia edilen kaptanlardan Mehmet Topal da antrenmanda yer aldı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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