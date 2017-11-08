Düşmanını gördü

Liderler yakınındaki insanların güvenilir olup olmadığını çeşitli yollarla kontrol eder. Aykut Kocaman da kendini biraz geriye çekip kimlerin gerçek dost-düşman olduğunu anladı. ‘İstifa edecek’ denilen usta hoca, bu hareketiyle birden fazla kuş vurdu!

Aykut Kocaman zeki adam vesselam... Günlerdir tek konuştuğumuz konu, "Kocaman dönecek mi, kalacak mı?" Oysa önemli bir noktayı hiç kimse fark etmedi. Aykut Kocaman istifa etmedi. Malum basın toplantısında bütün zorlamalarımıza rağmen ağzından, "Gerekeni yapacağım" cümlesinden başka bir şey çıkmadı. Herkes nedense hocanın bahsettiği 'gerekenin' istifa olduğunu düşündü. Şimdi gelelim esas konuya...



ÇOĞU İSİM TEPKİ VERMEDİ

Liderler bazen yakınında olan insanların gerçekten güvenilir olup olmadığını çeşitli yollarla kontrol ederler. Dost gibi görünen düşmanları! Aykut Kocaman biraz geriye çekilerek kimlerin gerçek dostu olduğunu görme fırsatı buldu. Osmanlıspor maçının ardından soyunma odasında neler yaşandığını merak ettim, araştırdım. Birkaç oyuncu dışında Kocaman'ın bırakmasına tepki veren yoktu. Eskiden olsa oyuncu gurubu, Aykut Kocaman'ı arar, bırakmasın diye uğraşırlardı. Kocaman'ın bu önemli 'feykiyle' kazandıklarını madde madde sıralayalım:



1-İstifa edip gittiğini düşünen ve buna sevinenleri belirledi. Bir komutanın sadık askerlerle savaşa gitmesi kadar önemli bir durum olamaz. Soyunma odasında yaşanan her şeyden haberi var.



2-Bazı futbolcular sadece 11'de oynayınca Aykut Kocaman'ı seviyor, ismini kadroda görmeyince dedikoduya başlıyordu. Yönetimin tam desteğiyle artık kimse rahat konuşamayacak. Herkes haddini bilecek.



3-İDMAN larda iyi performans gösterip, sahada 'oynamayanlar' belirlendi. Kocaman ihanet ettiğini düşündüğü futbolcuları kadro dışı bırakacak. Devre arasında ise bu isimlerle yollar tamamen ayrılacak.



4-Asbaşkan Ali Yıldırım sürekli takımla birlikte olduğu için bütün konulara hakimdi. Ancak bu durum bir türlü Başkan Aziz Yıldırım'a anlatılamıyordu. 3 günlük ara onun da bazı gerçekleri görmesini sağladı.



5-Aykut Kocaman'ın devre arası transfer isteği kabul edildi. Yönetim FF P'ye rağmen oyuncu kalitesini artırmak için kolları sıvadı. Özellikle sol bek, orta saha ve stoper mevkisi için çalışmalar başladı



Haber ANALİZ EMRE BOL



Aykut hoca'nın feyki her şeyi ayan beyan ortaya çıkardı





