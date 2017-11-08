 Daha önce iki kez başardı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Daha önce iki kez başardı

    Daha önce iki kez başardı
    SÜPER Lig'de 11 hafta geride kalırken lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, benzer tablolardan alnının akıyla çıkmayı başarıp, şampiyonluklar yaşamıştı. Sarı Kanarya, 2003-04 sezonunda ilk yarı bittiğinde lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinden, 2010-11 sezonunda ise aynı periyotta zirvedeki Trabzon'un 9 puan arkasından geldi, farkı kapatıp şampiyon oldu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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