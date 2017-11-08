Bu 4’üncü oldu
OSMANLI maçında 2 puan daha kaçınca “Gerekeni yapacağım” diyerek istifa kararı alan Aykut Kocaman, uzun uğraşlar sonunda “dönüş” yaptı. 52 yaşındaki çalıştırıcının, F.Bahçe’nin başındayken bu 4’üncü istifa girişimiydi. İşte Aykut Kocaman’ın istifa raporu:
görevini bırakmıştı. Sonra vazgeçti.
22 Aralık 2012: Ligde Kadıköy'de 3-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor maçının ardından, "Devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde" diyerek istifa etmişti. Ama yönetim kabul etmedi.
28 Mayıs 2013: Sezon sonunda görevden ayrıldı. Net bir şekilde "İstifa ediyorum" demedi ancak dedikodular, istifanın asbaşkan Ali Yıldırım ve transferler yüzünden olduğu yönündeydi.
4 Kasım 2017: Ankara'da oynanan ve 89'da yenen golle 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından istifa edeceğini ima ederek, "Gerekeni yapacağım" açıklamasını yaptı. Yönetim vazgeçirdi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:57
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
-
O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Bu 4’üncü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.