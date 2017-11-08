Bu 4’üncü oldu

OSMANLI maçında 2 puan daha kaçınca “Gerekeni yapacağım” diyerek istifa kararı alan Aykut Kocaman, uzun uğraşlar sonunda “dönüş” yaptı. 52 yaşındaki çalıştırıcının, F.Bahçe’nin başındayken bu 4’üncü istifa girişimiydi. İşte Aykut Kocaman’ın istifa raporu:

25 Ağustos 2011-3 Temmuz Süreci: Fenerbahçe'nin UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin ardından resmen açıklanmasa da

görevini bırakmıştı. Sonra vazgeçti.



22 Aralık 2012: Ligde Kadıköy'de 3-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor maçının ardından, "Devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde" diyerek istifa etmişti. Ama yönetim kabul etmedi.



28 Mayıs 2013: Sezon sonunda görevden ayrıldı. Net bir şekilde "İstifa ediyorum" demedi ancak dedikodular, istifanın asbaşkan Ali Yıldırım ve transferler yüzünden olduğu yönündeydi.



4 Kasım 2017: Ankara'da oynanan ve 89'da yenen golle 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından istifa edeceğini ima ederek, "Gerekeni yapacağım" açıklamasını yaptı. Yönetim vazgeçirdi.