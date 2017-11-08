 Bu 4’üncü oldu – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bu 4’üncü oldu

    Bu 4’üncü oldu

    OSMANLI maçında 2 puan daha kaçınca “Gerekeni yapacağım” diyerek istifa kararı alan Aykut Kocaman, uzun uğraşlar sonunda “dönüş” yaptı. 52 yaşındaki çalıştırıcının, F.Bahçe’nin başındayken bu 4’üncü istifa girişimiydi. İşte Aykut Kocaman’ın istifa raporu:

    25 Ağustos 2011-3 Temmuz Süreci: Fenerbahçe'nin UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin ardından resmen açıklanmasa da
    görevini bırakmıştı. Sonra vazgeçti.

    22 Aralık 2012: Ligde Kadıköy'de 3-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor maçının ardından, "Devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde" diyerek istifa etmişti. Ama yönetim kabul etmedi.

    28 Mayıs 2013: Sezon sonunda görevden ayrıldı. Net bir şekilde "İstifa ediyorum" demedi ancak dedikodular, istifanın asbaşkan Ali Yıldırım ve transferler yüzünden olduğu yönündeydi.

    4 Kasım 2017: Ankara'da oynanan ve 89'da yenen golle 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından istifa edeceğini ima ederek, "Gerekeni yapacağım" açıklamasını yaptı. Yönetim vazgeçirdi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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