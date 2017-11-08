'Biri gitti kaldı 4'

AYKUT Kocaman’ın devam etme kararı alması taraftarları ise pek memnun etmedi. Sarı-lacivertliler, sosyal medyada hocaya ve yönetime büyük tepki gösterdi. İşte twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:

Yazıklar olsun nisan ayında şampiyon olan Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor. Kasımda şampiyonluktan kopan Aykut Kocaman ile ayrılmıyor.

(@GurTolgagur47)



Ali Yıldırım, Fenerbahçe'yi dibe itmeye devam ediyor.Aykut Kocaman devam ediyor.(@yagosabuncuoglu)



Aykut Kocaman!!! Seni isteyen Ali Yıldırım, Aziz Yıldırım. Seni istemeyen 25 Milyon Fenerbahçe taraftarı...(@muuuuurat)



Bir insan biraz sözünün eri olur. Bu 5'inci istifa. Ama ben söylemiştim bunu alışkanlık haline getirdi diye. Aykut Kocaman bu işte.(@MURAT_CİMEN_)



'5. yıldız garanti' Tipik bir Aykut Kocaman düzenli olarak yılda 5 kez istifa edip geri döner. Bu daha birinci kaldı 4...(@Yrgndemokrat0)



Takımı sabote edenler: 1-Aziz Yıldırım 2- Aykut kocaman 3- 1 ve 2. Seçenekler 4- Hepsi (@kadirsu1907)



Geleneksel Aykut Kocaman istifaları şenliğine hosgeldiniz (@edilek666)



Aykut Kocaman geri dönmüş, Aziz de başkanlığa devam ederse 5. Yıldız garanti :) (@gsgkhn11)



Şu da bir gerçektir ki Aykut Kocaman 2 hafta sonra tekrar istifa edecek.(@Alper19_07)



Aykut Kocaman daha büyük rezil olup gidecek..Böyle gitseydi olmazdı zaten.(@LeventBolluk).