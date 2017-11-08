'Biri gitti kaldı 4'
AYKUT Kocaman’ın devam etme kararı alması taraftarları ise pek memnun etmedi. Sarı-lacivertliler, sosyal medyada hocaya ve yönetime büyük tepki gösterdi. İşte twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:
(@GurTolgagur47)
Ali Yıldırım, Fenerbahçe'yi dibe itmeye devam ediyor.Aykut Kocaman devam ediyor.(@yagosabuncuoglu)
Aykut Kocaman!!! Seni isteyen Ali Yıldırım, Aziz Yıldırım. Seni istemeyen 25 Milyon Fenerbahçe taraftarı...(@muuuuurat)
Bir insan biraz sözünün eri olur. Bu 5'inci istifa. Ama ben söylemiştim bunu alışkanlık haline getirdi diye. Aykut Kocaman bu işte.(@MURAT_CİMEN_)
'5. yıldız garanti' Tipik bir Aykut Kocaman düzenli olarak yılda 5 kez istifa edip geri döner. Bu daha birinci kaldı 4...(@Yrgndemokrat0)
Takımı sabote edenler: 1-Aziz Yıldırım 2- Aykut kocaman 3- 1 ve 2. Seçenekler 4- Hepsi (@kadirsu1907)
Geleneksel Aykut Kocaman istifaları şenliğine hosgeldiniz (@edilek666)
Aykut Kocaman geri dönmüş, Aziz de başkanlığa devam ederse 5. Yıldız garanti :) (@gsgkhn11)
Şu da bir gerçektir ki Aykut Kocaman 2 hafta sonra tekrar istifa edecek.(@Alper19_07)
Aykut Kocaman daha büyük rezil olup gidecek..Böyle gitseydi olmazdı zaten.(@LeventBolluk).
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
'Biri gitti kaldı 4' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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