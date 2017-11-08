Bilic: Teklif almadım

AYKUT Kocaman'ın, "Gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyali vermesinin ardından Slaven Bilic'in adı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin, Hırvat hocaya bir teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü. West Ham United'daki görevine son verilen Hırvat teknik direktör, iddiaları yalanladı. Bilic, "Bir süre takım çalıştırmayacağım. Çok yorgunum. Fenerbahçe'den de teklif almadım" ifadelerini kullandı.