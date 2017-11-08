 Bilic: Teklif almadım – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bilic: Teklif almadım

    Bilic: Teklif almadım
    AYKUT Kocaman'ın, "Gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyali vermesinin ardından Slaven Bilic'in adı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin, Hırvat hocaya bir teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü. West Ham United'daki görevine son verilen Hırvat teknik direktör, iddiaları yalanladı. Bilic, "Bir süre takım çalıştırmayacağım. Çok yorgunum. Fenerbahçe'den de teklif almadım" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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