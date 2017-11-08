Adı sarı-lacivertlilerle anılan Ersun Yanal, Kocaman’a destek olunması gerektiğini söyledi ve “Bu zor günlerde başkana da sahip çıkılmalı. Ben Fenerbahçeliyim. Taraftar da kulübün arkasında durmalı” dedi

Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla adının anılması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan tecrübeli hoca, "F.Bahçe çok büyük bir camia. Bugünleri de atlatacaktır. Aziz Yıldırım iyi niyetli. Geçmişte ben başkanla bir problem yaşamadım. Aziz Yıldırım ile aramda hiçbir sıkıntı olamaz" dedi. 'F.Bahçe'ye gelecek mi?' yorumları için "Bu takımın başında Aykut Kocaman var. Bunları konuşmak yersiz ve zamansız. Aykut Kocaman benim kardeşim gibidir. Bundan fırsat çıkarmak bana yakışmaz" ifadesini kullandı. Ersun Yanal son olarak "Aziz Yıldırım'a herkesten çok ben üzülüyorum. Bu zor günlerde başkana ve hocaya destek olunmalı. Ben F.Bahçeliyim. F.Bahçe taraftarına mesajım; bu zor günlerde kulüplerine sahip çıkmalarıdır" dedi.