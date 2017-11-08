 1 saat önce geldi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    1 saat önce geldi

    1 saat önce geldi
    AYKUT Kocaman, iki günün ardından beklendiği gibi geri döndü. Saat 15.00'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Kocaman, 16.00'da başlayan antrenmanda takımın başında yer aldı. Antrenmanı yöneticiler Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Ozan Balaban da izledi. Yöneticiler, antrenman öncesi Kocaman'la tesislerde bir toplantı yaptı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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