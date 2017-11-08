1 saat önce geldi

AYKUT Kocaman, iki günün ardından beklendiği gibi geri döndü. Saat 15.00'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Kocaman, 16.00'da başlayan antrenmanda takımın başında yer aldı. Antrenmanı yöneticiler Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Ozan Balaban da izledi. Yöneticiler, antrenman öncesi Kocaman'la tesislerde bir toplantı yaptı.