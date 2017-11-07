 Fenerbahçe'ye 1 iyi 2 kötü haber – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Fenerbahçe'ye 1 iyi 2 kötü haber

    Fenerbahçe'ye 1 iyi 2 kötü haber

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan , ve 'in durumu belli oldu. Isla ve Valbuena 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Janssen'in ise Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu netleşti. Osmanlıspor maçında sakatlanan ve kasığında ikinci derece yırtık olduğu tespit edilen Mathieu ile sol dizinin iç yan bağlarında ikinci derece yırtık olan Mauricio 3 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Öte yandan dizinde ödem olan ve Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Vincent ise Demir Grup Sivasspor maçında sahada olabilecek. Üç oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:26
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