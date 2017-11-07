Fenerbahçe'ye 1 iyi 2 kötü haber
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena, Isla ve Janssen'in durumu belli oldu. Isla ve Valbuena 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Janssen'in ise Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu netleşti. Osmanlıspor maçında sakatlanan ve kasığında ikinci derece yırtık olduğu tespit edilen Mathieu Valbuena ile sol dizinin iç yan bağlarında ikinci derece yırtık olan Mauricio Isla 3 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Öte yandan dizinde ödem olan ve Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Vincent Janssen ise Demir Grup Sivasspor maçında sahada olabilecek. Üç oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:26
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
KRAL bonservissiz bile gelse asla alınmaması gereken oyuncu ozi-tolgay-atiba-medel bunların hiçbirinden iyi degil aklı sürekli geri pasta
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 120
Yorum
fenerli Yaptın işte gerekeni şovunu yaptın ama bu taraftar arkandan gelmez tribünlerde 3 bin kişi bulamazsınız artık tüm fenerlilere geçmiş olsun
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
Haydar Almaz çünkü: Sütten ağzı yandı. Gökahn, Caner ve Lensin hali ortada... Aynı hatayı bizde yaptık İsmail KÖYBAŞI gibi bir dert sahibi olduk.
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