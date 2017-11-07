Fenerbahçe'ye 1 iyi 2 kötü haber

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu netleşti. Osmanlıspor maçında sakatlanan ve kasığında ikinci derece yırtık olduğu tespit edilen Mathieu Valbuena ile sol dizinin iç yan bağlarında ikinci derece yırtık olan Mauricio Isla 3 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Öte yandan dizinde ödem olan ve Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Vincent Janssen ise Demir Grup Sivasspor maçında sahada olabilecek. Üç oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.