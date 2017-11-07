Fenerbahçe 13 eksikle çalıştı
Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçtan sonra istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının başında antrenmana çıktı.
Ankara'daki maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla 19 Kasım'da Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktik idmanın yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe'de genel sekreter Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat da idmanı izledi.
13 EKSİKLE ÇALIŞTI
Antrenman, milli takıma giden ve sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle 13 eksikle gerçekleştirildi. Çalışmaya, milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Giuliano Victor de Paula, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Nabil Dirar ve Luis Neto katılmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena, Mauricio Isla, Vincent Janssen, Jose Fernandao ve Robin van Persie de takımla çalışmadı. Sağ dizinde ödem bulunan Janssen'in durumunun ciddi olmadığı ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma döneceği belirtildi. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici ise takımla çalışmalara başladı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:10
-
Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
KRAL bonservissiz bile gelse asla alınmaması gereken oyuncu ozi-tolgay-atiba-medel bunların hiçbirinden iyi degil aklı sürekli geri pasta
-
Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 120
Yorum
fenerli Yaptın işte gerekeni şovunu yaptın ama bu taraftar arkandan gelmez tribünlerde 3 bin kişi bulamazsınız artık tüm fenerlilere geçmiş olsun
-
Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
Haydar Almaz çünkü: Sütten ağzı yandı. Gökahn, Caner ve Lensin hali ortada... Aynı hatayı bizde yaptık İsmail KÖYBAŞI gibi bir dert sahibi olduk.
Fenerbahçe 13 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.