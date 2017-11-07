Fenerbahçe 13 eksikle çalıştı

Ankara'daki maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla 19 Kasım'da Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktik idmanın yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe'de genel sekreter Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat da idmanı izledi.

13 EKSİKLE ÇALIŞTI

Antrenman, milli takıma giden ve sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle 13 eksikle gerçekleştirildi. Çalışmaya, milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Giuliano Victor de Paula, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Nabil Dirar ve Luis Neto katılmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena, Mauricio Isla, Vincent Janssen, Jose Fernandao ve Robin van Persie de takımla çalışmadı. Sağ dizinde ödem bulunan Janssen'in durumunun ciddi olmadığı ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma döneceği belirtildi. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici ise takımla çalışmalara başladı.