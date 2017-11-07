F.Bahçe'de kadro dışı yok! Transfer başladı...

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinden Aykut Kocaman ile yola devam edileceği açıklamasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bulunan Asbaşkan Ali Yıldırım'dan da takımdaki bazı oyuncuların kadro dışı kalacağı ile ilgili iddialara cevap geldi.

AYKUT KOCAMAN KARAR VERECEK

Yıldırım şu ifadeleri kullandı: ""Biz hocamıza güveniyoruz. Osmanlıspor maçının ardından duygusallıkla bu açıklamayı yaptı. İstirahat etti 2 gün, bilgimiz dahilinde. Sonraki görüşmelerde güvenimizin tam olduğunu söyledik şampiyon olabileceğimizi söyledik. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Şu an için kadro dışı yok. Buna Aykut Kocaman karar verecek. Yönetim olarak hocamızın arkasındayız. Ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili şimdiden çalışıyoruz."