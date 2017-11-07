F.Bahçe'de kadro dışı yok! Transfer başladı...
Fenerbahçe'de göreve devam kararı alan Aykut Kocaman bugün takımla birlikte idmana çıkarken Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım kadro dışı haberleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinden Aykut Kocaman ile yola devam edileceği açıklamasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bulunan Asbaşkan Ali Yıldırım'dan da takımdaki bazı oyuncuların kadro dışı kalacağı ile ilgili iddialara cevap geldi.
AYKUT KOCAMAN KARAR VERECEK
Yıldırım şu ifadeleri kullandı: ""Biz hocamıza güveniyoruz. Osmanlıspor maçının ardından duygusallıkla bu açıklamayı yaptı. İstirahat etti 2 gün, bilgimiz dahilinde. Sonraki görüşmelerde güvenimizin tam olduğunu söyledik şampiyon olabileceğimizi söyledik. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Şu an için kadro dışı yok. Buna Aykut Kocaman karar verecek. Yönetim olarak hocamızın arkasındayız. Ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili şimdiden çalışıyoruz."
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:42
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Neustadter: Havlu atmayacağız
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bjkli senle mi düzlüğe çıkacak bu takım?
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selman tam isabet olmuş devam
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Kocaman istifadan vazgeçti
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Taha672 Artık yeter yönetimle beraber kol kola gidin,taraftarları takımdan soğuttunuz,taraftar uyutan futbol istemiyor,devamlı ısıran saldıran takım istiyor giderken çöplerinizi de yanınıza alın Şener,H.Ali,Topal,İsmail,Alper,Dirar,Atıf,Volkan,Kameni gibi.
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