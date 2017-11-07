 Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı... – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...

    Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...

    , resmi siteden yaptığı açıklama ile teknik direktör 'ın görevinin başında olduğunu duyurdu!

    'de günlerdir istifa edip etmeyeceği merakla beklenen ve sonunda 'devam' kararı veren , takımının başına idmana çıkmak üzere Samandıra'ya geldi.

    ALİ YILDIRIM DA HAZIR BULUNDU
    Can Bartu Tesisleri'ne gelen 'ın yanı sıra Asbaşkan Ali Yıldırım da hazır bulundu. İdman sonrasında ikilinin ya da ayrı ayrı Kocaman ve Yıldırım'ın açıklama yapıp yapmayacakları ise şimdilik bilinmiyor.

    'KADRO DIŞI KALACAKLAR' DA GELDİ
    Fenerbahçe'de kadro dışı kalacakları konuşulan Hasan Ali, Şener, Mehmet Topal, Fernandao, Van Persie ve Aatıf da tesislere gelerek idman saatini beklemeye başladılar.

    İşte o açıklama:

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:00
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