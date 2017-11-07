Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu duyurdu!
Fenerbahçe'de günlerdir istifa edip etmeyeceği merakla beklenen ve sonunda 'devam' kararı veren Aykut Kocaman, takımının başına idmana çıkmak üzere Samandıra'ya geldi.
ALİ YILDIRIM DA HAZIR BULUNDU
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Aykut Kocaman'ın yanı sıra Asbaşkan Ali Yıldırım da hazır bulundu. İdman sonrasında ikilinin ya da ayrı ayrı Kocaman ve Yıldırım'ın açıklama yapıp yapmayacakları ise şimdilik bilinmiyor.
'KADRO DIŞI KALACAKLAR' DA GELDİ
Fenerbahçe'de kadro dışı kalacakları konuşulan Hasan Ali, Şener, Mehmet Topal, Fernandao, Van Persie ve Aatıf da tesislere gelerek idman saatini beklemeye başladılar.
İşte o açıklama:
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:00
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 9
Yorum
fb.li oynuyorlar ne oluyor ayağının ucundaki topa vuramayıp rakibe gol attıran futbolculardan bahsediyoruz.
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Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı
Toplam 1
Yorum
umutcan fener varken bjk yer dusmez
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 119
Yorum
fb44_ suni çabalar bunlar :):):) 3 hafta gecikmiş istifa... senle azizden olmaz!!! biran önce gidinde sizden kurtulalım artık!
Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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