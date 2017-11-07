Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...

Fenerbahçe'de günlerdir istifa edip etmeyeceği merakla beklenen ve sonunda 'devam' kararı veren Aykut Kocaman, takımının başına idmana çıkmak üzere Samandıra'ya geldi.



ALİ YILDIRIM DA HAZIR BULUNDU

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Aykut Kocaman'ın yanı sıra Asbaşkan Ali Yıldırım da hazır bulundu. İdman sonrasında ikilinin ya da ayrı ayrı Kocaman ve Yıldırım'ın açıklama yapıp yapmayacakları ise şimdilik bilinmiyor.



'KADRO DIŞI KALACAKLAR' DA GELDİ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacakları konuşulan Hasan Ali, Şener, Mehmet Topal, Fernandao, Van Persie ve Aatıf da tesislere gelerek idman saatini beklemeye başladılar.



İşte o açıklama:



