Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?

Ankara'daki maç sonrası basın toplantısının ardından takım otobüsüne binmeyerek, akrabalarıyla adeta ortadan kaybolan Kocaman nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ile kardeşi Ali Yıldırım arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Başkan Yıldırım'ın, tecrübeli hocaya ulaşmak istediği, ancak başaramadığı, Ali Yıldırım'dan bulmasını istediği bildirildi. Ali Yıldırım'ın da, Kocaman'ın telefonlarını kapatması yüzünden temas kuramadığı, ancak avukatı kanalıyla iletişim girişiminde bulunduğu belirtildi. Avukatından, Kocaman'ın eşinin telefonuyla bağlantı kurulduğu ve Aziz Yıldırım'ın "Bu sıkıntıdan birlikte çıkacağız. Bir yere gidemezsin" mesajının yollandığı vurgulandı. Ancak Aykut Kocaman'ın, "Şu anda konuşacak durumda değilim" diyerek yine telefonlara çıkmamasına Başkan Aziz Yıldırım'ın çok sinirlendiği ifade edildi.

Başkan Yıldırım'ın ertesi gün, Aykut Kocaman'a bırakması halinde "Sözleşmende tazminat maddesi var" hatırlatması yaptığı da öğrenildi. Kocaman'ın ise "Sözleşmeye bakmadım bile. 5 dakikada imzaladım" dediği ve avukatına danıştığı "Tazminat var" yanıtını aldığı bildirildi. Kocaman'ın "Gerekirse bu tazminatı öderim" kararına rağmen, yardımcılarının da tazminat ödeme zorunluluğuna girmesi üzerine yumuşadığı belirtildi.

Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında son dakikada yenilen gollerle yaşanan puan kayıplarının Aykut Kocaman'ı üzdüğü ve duygusal davranmaya ittiği de belirtilirken geçen 2.5 günlük zaman diliminde sakinlediği ve Fenerbahçe için mücadeleye devam edeceği ifade edildi.

OPERASYON DEVRE ARASINDA

Fenerbahçe Yönetimi'nin, Aykut Kocaman'ı bırakmama ısrarını tekrarlaması ve Ali Yıldırım'ın yeniden devreye girmesiyle pazartesi akşamı "Yola devam" konusunda anlaşmaya varıldı. Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler.

Fenerbahçe'nin bu haftaki ilk idmanına izin nedeniyle bugün çıkan Aykut Kocaman'ın önemli bir operasyon yapacağı konuşuluyor. Yönetim ile bu konuda anlaşıldı. Kadro dışı bırakılmak yerine istenmeyen oyunculara kendilerine yeni takım bulmaları tavsiyesi yapılacak.

TAKIM İÇİNDE SABOTAJ YOK

Takım içinde sabotaj olmadığı konusunda hem fikir olunurken, fazla forma şansı bulamayan oyuncuların serzenişleri ise görmemezlikten gelinecek ve bu tepkileri hırslarına bağlanacak.

Sözleşme yeniledikten sonra etkisiz kalan Alper Potuk, Valencia'dan alınabilmek için seferber olunan Mehmet Topal, Isla'nın transferi ile mutsuzlaşan Şener Özbayraklı, verimsiz ve sakat olan van Persie, Fernandao, yedekliği nedeniyle artık motive olamayan Aatıf gibi oyuncuların devre arasına kadar bir şans verileceği, içlerinden bazılarının kadro dışı tutulabileceği de vurgulandı. Robin van Persie'nin ise takıma katkı sağlayacak duruma gelmemesi durumunda elden çıkarma çalışmaları yapılacak.

ELMAS VE EKİCİ BEKLENİYOR

Devre arasında kulübün ne maddi olarak ne de UEFA'nın FFP sistemi nedeniyle transfere bir engel bulunmadığı da öğrenilirken, öncelikle eldeki kadronun katkısı hedefleniyor. Eljif Elmas'ın oynayabileceği ikinci yarı dört gözle bekleniyor. Mehmet Ekici'nin bir kaç haftaya sağlıklı dönmesi arzulanıyor. Bütün bunlara rağmen transfer gerekirse yönetim düğmeye basacak.