Zorlu viraj

SüperLig'de bir türlü istikrarı yakalayamayanbu akşam deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak. Son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de son dakikada yediği golle Kayserispor'laberabere kalan sarı-lacivertliler, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.yitiren sarı-lacivertliler son iki dış saha maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Osmanlı Stadı'nda saat 19.30'da start alacak mücadeleyi tecrübeli hakemyönetecek.Teknik direktör'ınmaçında yapılan hataları hafta boyunca oyunculara görüntülü olarak izlettiği ve bir daha tekrarlanmaması konusunda uyardığı bildirildi. Yeni idman metotları uygulayan sarı-lacivertli çalıştırıcı hem zirveden daha fazla kopmamak hem de milli maç arasına moralli girmek için öğrencilerinden mutlak 3 puan istedi. Ligin dibinde yer alan'da da hedef galibiyet.