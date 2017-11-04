 Zorlu viraj – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Zorlu viraj

    Zorlu viraj

    Ligde istediği sonuçları alamayan F.Bahçe, dipteki Osmanlı ile kapışıyor. Sarı-lacivertliler, Ankara’da kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kocaman, zirveden kopmamak ve araya moralli girmek için oyunculara galibiyet emri verdi

    Süper Lig'de bir türlü istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak. Son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de son dakikada yediği golle Kayserispor'la 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 10 haftada 14 puan yitiren sarı-lacivertliler son iki dış saha maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Osmanlı Stadı'nda saat 19.30'da start alacak mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    GÖRÜNTÜLERLE HAZIRLADI
    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Kayserispor maçında yapılan hataları hafta boyunca oyunculara görüntülü olarak izlettiği ve bir daha tekrarlanmaması konusunda uyardığı bildirildi. Yeni idman metotları uygulayan sarı-lacivertli çalıştırıcı hem zirveden daha fazla kopmamak hem de milli maç arasına moralli girmek için öğrencilerinden mutlak 3 puan istedi. Ligin dibinde yer alan Osmanlı'da da hedef galibiyet.

    Emre BOL

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zorlu viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.