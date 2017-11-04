Zorlu viraj
Ligde istediği sonuçları alamayan F.Bahçe, dipteki Osmanlı ile kapışıyor. Sarı-lacivertliler, Ankara’da kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kocaman, zirveden kopmamak ve araya moralli girmek için oyunculara galibiyet emri verdi
GÖRÜNTÜLERLE HAZIRLADI
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Kayserispor maçında yapılan hataları hafta boyunca oyunculara görüntülü olarak izlettiği ve bir daha tekrarlanmaması konusunda uyardığı bildirildi. Yeni idman metotları uygulayan sarı-lacivertli çalıştırıcı hem zirveden daha fazla kopmamak hem de milli maç arasına moralli girmek için öğrencilerinden mutlak 3 puan istedi. Ligin dibinde yer alan Osmanlı'da da hedef galibiyet.
Emre BOL
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:56
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Zorlu viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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