Yıldırım moral

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı başkan Aziz Yıldırım ile asbaşkan Ali Yıldırım da takip etti. Antrenmanda pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.