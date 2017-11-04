 Yıldırım moral – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Yıldırım moral

    Yıldırım moral
    Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı başkan Aziz Yıldırım ile asbaşkan Ali Yıldırım da takip etti. Antrenmanda pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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