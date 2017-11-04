 Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı

    Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı
    Aykut Kocaman, son 5 maçta da oyundan alarak küstürdüğü Mathieu Valbuena'yla sık sık bir araya gelip, "Sen benim sahadaki en büyük kozumsun" mesajı veriyor. Sarı-lacivertli hoca, oyuncusuyla dün de özel bir toplantı yaparak güven tazelerken, "Osmanlıspor karşısında da en büyük iş yine sana düşecek. 90 dakika oyunda kalacakmış gibi düşün ve enerjini ekonomik kullan. Savunmayı da ihmal etme" dedi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.