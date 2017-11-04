Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı

Aykut Kocaman, son 5 maçta da oyundan alarak küstürdüğü Mathieu Valbuena'yla sık sık bir araya gelip, "Sen benim sahadaki en büyük kozumsun" mesajı veriyor. Sarı-lacivertli hoca, oyuncusuyla dün de özel bir toplantı yaparak güven tazelerken, "Osmanlıspor karşısında da en büyük iş yine sana düşecek. 90 dakika oyunda kalacakmış gibi düşün ve enerjini ekonomik kullan. Savunmayı da ihmal etme" dedi.