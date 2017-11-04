Sporel’e anma töreni

F.Bahçe'nin eski başkanlarından ve efsane futbolcularından Zeki Rıza Sporel ölümünün 48. yılında mezarı başında anıldı. Anma töreni Fenerbahçeliler Derneği gerçekleştirdi. Çubuklu forma ile 470, milli forma ile 16 maçta 15 golü bulunan Sporel'e soyadını Atatürk vermişti.