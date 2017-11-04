Skrtel, Ankara’ya götürülmedi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Martin Skrtel'i Osmanlıspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Akhisar maçında gördüğü kırmızı karttan sonra Yeni Malatya karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Slovak oyuncu, G.Saray derbisinde yedek kalmış, Kayseri mücadelesinde de 21 kişilik kadroya alınmamıştı. Bu arada dün Ankara'ya giden F.Bahçe kafilesini sadece 6 taraftarın karşılaması dikkat çekti.