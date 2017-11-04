 Serdar ve Aminu uyarısı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Serdar ve Aminu uyarısı

    Serdar ve Aminu uyarısı
    Osmanlıspor'un en etkili oyuncuları Serdar Gürler ile Aminu Umar... Serdar ligde görev yaptığı 10 maçta 3 gol atarken, 5 de asist gerçekleştirdi. Aminu'nun da 10 karşılaşmada 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Fenerbahçe teknik heyeti, iki isme dikkat etmeleri ve boş bırakmamaları konusunda savunmayı özel olarak uyardı.

    10'A 2 ÜSTÜN
    İki takım, Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 4 maç berabere bitti. 2 karşılaşma ise Osmanlıspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe 26 (6'sı hükmen galibiyetlerden), Osmanlı 12 gol attı. Geçtiğimiz sezon Ankara'da oynanan maç 1-1 biterken, İstanbul'daki randevuyu sarı-lacivertliler 1-0 kazanmıştı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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