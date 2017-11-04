 Şampiyonluk istiyorsan!.. – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Şampiyonluk istiyorsan!..

    Şampiyonluk istiyorsan!..

    Fenerbahçe muhabiri Emre Bol, kritik Osmanlıspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerdeki son durumu yazdı

    İşte Emre Bol'un Fenerbahçe değerlendirmesi...

    "Tahammülü yok"?
    Fenerbahçe     geçen hafta galip gelemeyerek önemli bir avantajı kullanamadı. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bütün bir sezonda kaybedebileceği puanları 10. Hafta itibariyle harcayarak kredisini tüketti. Artık tek bir kayıba tahammülü yok. Osmanlıspor da geçen yılın aksine çok kötü bir durumda ve çıkış arıyor. Fenerbahçe favori gibi görünse de her takımın aklında, "Fenerbahçe'den puan alabiliriz" düşüncesi var artık! Futbolcular artık şunu iyice aklına soksun, "Bundan sonra her maç var olma maçıdır" Fenerbahçe için... Tabi akıllarında hala şampiyon olma düşüncesi varsa!..
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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