Şampiyonluk istiyorsan!..
Fenerbahçe muhabiri Emre Bol, kritik Osmanlıspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerdeki son durumu yazdı
"Tahammülü yok"?
Fenerbahçe geçen hafta galip gelemeyerek önemli bir avantajı kullanamadı. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bütün bir sezonda kaybedebileceği puanları 10. Hafta itibariyle harcayarak kredisini tüketti. Artık tek bir kayıba tahammülü yok. Osmanlıspor da geçen yılın aksine çok kötü bir durumda ve çıkış arıyor. Fenerbahçe favori gibi görünse de her takımın aklında, "Fenerbahçe'den puan alabiliriz" düşüncesi var artık! Futbolcular artık şunu iyice aklına soksun, "Bundan sonra her maç var olma maçıdır" Fenerbahçe için... Tabi akıllarında hala şampiyon olma düşüncesi varsa!..
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
-
Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
-
Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
-
Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Şampiyonluk istiyorsan!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.