 Şampiyona yüzük – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Şampiyona yüzük

    Şampiyona yüzük
    BİR mücevher firması, Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetine özel tasarlanan birer şampiyonluk yüzüğü hediye etti. Yüzükler, dünkü idman öncesi tüm takıma takdim edildi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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