 Janssen’e 18. kez davet – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    ’e 18. kez davet

    Janssen’e 18. kez davet
    Hollanda Milli Takımı'nın 9 Kasım'da İskoçya, 13 Kasım'da ise Romanya ile deplasmanda oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Dick Advoocat, F.Bahçeli Vincent Janssen'i de 25 kişilik kadroya davet etti. 'in milli formayla 17 maçta 7 golü bulunuyor.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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