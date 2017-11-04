Fener’den sonra dağıldı

Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Fenerbahçe'yi iki maçta da yenip gruplara kalan Vardar, arkasını getiremedi. Makedon ekibi; Zenit, Rosenborg ve R.Sociedad'ın bulunduğu grupta oynadığı 4 maçı da kaybederken, 1 gol atıp, 17 gol yedi. Vardar, Avrupa Ligi'nde puanı olmayan tek takım.