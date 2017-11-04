 Fener’den sonra dağıldı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener’den sonra dağıldı

    Fener’den sonra dağıldı
    Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Fenerbahçe'yi iki maçta da yenip gruplara kalan Vardar, arkasını getiremedi. Makedon ekibi; Zenit, Rosenborg ve R.Sociedad'ın bulunduğu grupta oynadığı 4 maçı da kaybederken, 1 gol atıp, 17 gol yedi. Vardar, Avrupa Ligi'nde puanı olmayan tek takım.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener’den sonra dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.