Fener'de 3 eksik

Kanarya'da Osmanlıspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Haftalardır sakat olan Van Persie'nin yanı sıra kasığındaki problem süren Mehmet Ekici ile Skrtel de deplasmana götürülmedi. Sarı-lacivertliler başkentte bu üç oyuncusundan yoksun kalacak. Başkent ekibinde de Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Karcemarskas yok.