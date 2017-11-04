 Fener'de 3 eksik – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fener'de 3 eksik

    Fener'de 3 eksik
    Kanarya'da Osmanlıspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Haftalardır sakat olan Van Persie'nin yanı sıra kasığındaki problem süren Mehmet Ekici ile Skrtel de deplasmana götürülmedi. Sarı-lacivertliler başkentte bu üç oyuncusundan yoksun kalacak. Başkent ekibinde de Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Karcemarskas yok.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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