Bıçak sırtı
Osmanlı maçı Aykut Kocaman için de kritik. Puan kaybında ‘istifasının istenebileceği’ ileri sürüldü
Kulislerde, Osmanlıspor maçında da puan kaybı yaşanması halinde Kocaman'ın istifasının istenebileceği konuşuluyor. Haber, yönetime yakın kaynaklara dayandırıldı. Galip gelinememesi halinde Kocaman'ın kendisinin görevi bırakmayı teklif edebileceği de yine iddialar arasında. Kocaman, 'savunma öncelikli futbol' oynattığı gerekçesiyle taraftarlardan tepki görüyordu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:55
-
Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
-
Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
-
Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Bıçak sırtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.