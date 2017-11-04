 Bıçak sırtı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bıçak sırtı

    Bıçak sırtı

    Osmanlı maçı için de kritik. Puan kaybında ‘istifasının istenebileceği’ ileri sürüldü

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı teknik direktör için de kritik önemde... Yönetim daha önce yaşanan puan kayıplarında 'Cehennem donana kadar Aykut Kocaman' açıklamasıyla hocasına sahip çıkmıştı. Ancak son Kayserispor beraberliğinin bardağı taşırdığı iddia ediliyor.

    Kulislerde, Osmanlıspor maçında da puan kaybı yaşanması halinde Kocaman'ın istifasının istenebileceği konuşuluyor. Haber, yönetime yakın kaynaklara dayandırıldı. Galip gelinememesi halinde Kocaman'ın kendisinin görevi bırakmayı teklif edebileceği de yine iddialar arasında. Kocaman, 'savunma öncelikli futbol' oynattığı gerekçesiyle taraftarlardan tepki görüyordu.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:55
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