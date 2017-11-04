 Benim için büyük onur – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Benim için büyük onur

    Benim için büyük onur

    Son Euroleague şampiyonu F.Bahçe Doğuş'un yeni transferi Marco Guduric, sarı-lacivertli formayı taşımanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

    Fenerbahçe Gazetesi'ne konuşan 22 yaşındaki basketbolcu, "Böyle bir koçla, personelle, organizasyonlu bir kulüple, büyük taraftarla çalışmak, onlar için bu forma altında oynamak çok büyük bir gurur" dedi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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