 Bajic de listede – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bajic de listede

    Bajic de listede

    Fenerbahçe, devre arasında takıma önemli takviyeler yapacak. Yönetime Aziz Behich’in alınmasını rapor eden Aykut Kocaman, listeye Udinese’de tutunamayan eski öğrencisi Riad Bajic’i de ekletti. Football İtalia, “Fenerbahçe, Bajic’i istiyor” diye yazdı

    F.Bahçe'de yönetime yakın kaynaklar devre arasında takıma en az 2-3 takviye yapılacağını ileri sürüyor. Bunun işaretleri ise şimdiden gelmeye başladı. Bursaspor'un sol beki Aziz Behich için Fernandao takasının gündeme geldiği iddiaları tazeliğini korurken, İtalya kaynaklı haber, forvete de takviye yapılacağının işaretlerini veriyor.

    Football İtalia'nın haberine göre Kanarya, Udinese'de tutunamayan Riad Bajic'in de peşinde. Çıkan haberde, Udinese'nin Bajic'i devre arasında elden çıkarmayı düşündüğü, Bosna Hersek'li golcüyle Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği vurgulandı. Haberin ayrıntısında, Konyaspor'dan 5.5 milyon euro ödenerek alınan 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Ligi'ne alışamadığı vurgulandı.

    Eurofootballrumours.com'da yer alan haberde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan eski öğrencisini liste başına yazdığı vurgulanırken, sarı-lacivertli takımın devre arası transfer dönemini hareketli geçireceğine yer verildi. Bajic, 11 haftanın geride kaldığı Serie A'da 3 lig maçında oynadı, 60 dakika sahada kalıp hiç skor üretemedi.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:40
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