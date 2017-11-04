Bajic de listede
Fenerbahçe, devre arasında takıma önemli takviyeler yapacak. Yönetime Aziz Behich’in alınmasını rapor eden Aykut Kocaman, listeye Udinese’de tutunamayan eski öğrencisi Riad Bajic’i de ekletti. Football İtalia, “Fenerbahçe, Bajic’i istiyor” diye yazdı
F.Bahçe'de yönetime yakın kaynaklar devre arasında takıma en az 2-3 takviye yapılacağını ileri sürüyor. Bunun işaretleri ise şimdiden gelmeye başladı. Bursaspor'un sol beki Aziz Behich için Fernandao takasının gündeme geldiği iddiaları tazeliğini korurken, İtalya kaynaklı haber, forvete de takviye yapılacağının işaretlerini veriyor.
Football İtalia'nın haberine göre Kanarya, Udinese'de tutunamayan Riad Bajic'in de peşinde. Çıkan haberde, Udinese'nin Bajic'i devre arasında elden çıkarmayı düşündüğü, Bosna Hersek'li golcüyle Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği vurgulandı. Haberin ayrıntısında, Konyaspor'dan 5.5 milyon euro ödenerek alınan 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Ligi'ne alışamadığı vurgulandı.
Eurofootballrumours.com'da yer alan haberde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan eski öğrencisini liste başına yazdığı vurgulanırken, sarı-lacivertli takımın devre arası transfer dönemini hareketli geçireceğine yer verildi. Bajic, 11 haftanın geride kaldığı Serie A'da 3 lig maçında oynadı, 60 dakika sahada kalıp hiç skor üretemedi.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:40
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Bajic de listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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