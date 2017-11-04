AYKUT KOCAMAN: GEREĞİNİ YAPACAĞIM!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalınan maçın ardından istifa sinyali verdi. Kocaman, "Fatura bana ait. Bu hatanın bu seviyede tek bir karşılığı var. Gerekeni yapacağım" dedi
İşte Kocaman'ın o açıklaması:
"Ciddi bir başarısızlık"
11 maçta alınan 16 puan. Fenerbahçe'nin gücünün ortalamasının çok altında bir durum ilk yarı itibariyle ciddi bir başarısızlık. Bu maçlarda bir şeyleri çevirebilmek için, son 1-2 maçtaki güven kaybını tazelemeye ihtiyaç vardı. Son dakikalarda gelen goller ciddi bir başarısızlık. İşleri bir tarafa çekmenin bir anlamı yok.
"Gerekeni yapacağım"
Bunun da sorumluları ve faturası olacak. Ben şunu düşünüyorum. Ortada bir başarısızlık varsa herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafıma biçiyorum doğrusu bu. Bu seviyedeki takımların, bu seviyedeki oyuncu grubunun 3-4 yılda yapabileceği bireysel vahim hatalarını 11 maça sığdırması, 2 Vardar maçını eklemek lazım. Normal değil. Bir şeylerin döneceğini düşünmek bir yerden sonra olmuyor. Kırıldı. Burada başarısızlığın faturası bana ait. Bunun gerekeninin yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
AYKUT KOCAMAN: GEREĞİNİ YAPACAĞIM! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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