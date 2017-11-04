 Advocaat emekli oluyor – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    emekli oluyor

    Advocaat emekli oluyor
    Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamamasının ardından iyice gözden düşen Dick , kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız sezonun ardından ülkesinin milli takımının başına geçen 70 yaşındaki çalıştırıcının, Portakallar'ın İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından emekliye ayrılacağı öğrenildi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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