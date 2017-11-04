4 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon 3'er sarı kart gören Hasan Ali, Alper, Neto ve Janssen bugün de forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 12. haftada Kadıköy'de oynanacak Sivas maçında cezalı duruma düşecek.