 4 oyuncu sınırda – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    4 oyuncu sınırda

    4 oyuncu sınırda
    Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon 3'er sarı kart gören Hasan Ali, Alper, Neto ve Janssen bugün de forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 12. haftada Kadıköy'de oynanacak Sivas maçında cezalı duruma düşecek.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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