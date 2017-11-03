'VAR' olsa kazanırdık
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu: Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR ) Kayseri maçında uygulansaydı puan kaybetmezdik
'Caner' kararını anlamadım
Beşiktaşlı Caner Erkin'in Başakşehir maçında hakeme yönelik hakareti ve el-kol hareketleri nedeniyle aldığı 6 maçlık cezaya da değinen Mosturoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Bu olaya ceza vermek için talimatnamenin değişmesine gerek yoktu. Çünkü görüntülerin delil olması zaten talimatnamede var. Tartışmalar nedeniyle TFF disiplin talimatı değişikliği yaptı. Ceza aldığı eylem tam açıklanmadığı için sıkıntı var. Cezanın hangi eyleme dayandırıldığını anlamış değilim."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
-
Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
-
Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
-
Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
'VAR' olsa kazanırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.