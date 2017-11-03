 'VAR' olsa kazanırdık – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    'VAR' olsa kazanırdık

    'VAR' olsa kazanırdık

    Fenerbahçe Asbaşkanı : Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR ) Kayseri maçında uygulansaydı puan kaybetmezdik

    , son dönemde gündeme damga vuran Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'nin başkan yardımcılığını da yapan Fenerbahçe'nin asbaşkanı, "VAR, tartışılması gereken bir sistem. Prensip olarak kabul ediyoruz ve belirli konularda uygulanması taraftarıyız.; ama burada göz ardı edilen bir gerçek var... Hakemler, tartışmalı pozisyonların çoğunda VAR'a güvenerek risk almayacaklar" dedi. Şekip Mosturoğlu ayrıca, "VAR eğer Fenerbahçe-Kayseri spor maçında uygulansaydı puan kaybetmezdik" görüşünü savundu.

    'Caner' kararını anlamadım
    Beşiktaşlı Caner Erkin'in Başakşehir maçında hakeme yönelik hakareti ve el-kol hareketleri nedeniyle aldığı 6 maçlık cezaya da değinen Mosturoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Bu olaya ceza vermek için talimatnamenin değişmesine gerek yoktu. Çünkü görüntülerin delil olması zaten talimatnamede var. Tartışmalar nedeniyle TFF disiplin talimatı değişikliği yaptı. Ceza aldığı eylem tam açıklanmadığı için sıkıntı var. Cezanın hangi eyleme dayandırıldığını anlamış değilim."
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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