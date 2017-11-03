"F.Bahçe'de oynamak benim için onurdur"

Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, büyük bir camiaya transfer olduğunu aktararak, "Fenerbahçe'de oynamak benim için onurdur. Kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Benim için böyle bir koçla, personelle, organizasyonlu bir kulüple çalışmak, bu forma altında oynamak çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten övgü dolu sözlerle bahseden Guduric, "Bence birçok antrenörden farklı. İnanılmaz dürüst, aklından geçen olumlu ya da olumsuz her şeyi direkt olarak söylüyor. Herkese eşit davranıyor. Basketbol bilgisi inanılmaz. Onun olduğu bir ortamda da sakin bir şekilde olmanız mümkün değil. Daha çok çalışmanız için mutlaka sizi teşvik eder." değerlendirmesinde bulundu.

Guduric, bu sezon hedeflerinin, mücadele ettikleri tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu kaydetti.