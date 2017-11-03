 Beni dinlemiyorsunuz! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Beni dinlemiyorsunuz!

    Beni dinlemiyorsunuz!

    Kocaman, uyarılarına rağmen aynı hataları yapan oyuncularına, “Sonuçta bunlar başımıza geliyor” diyerek serzenişte bulundu

    Yardımcılarından "nerede yanlış yaptıkları" konusunda bir rapor hazırlamasını isteyen Aykut Kocaman, kendi de tespitlerde bulundu. Sarı-lacivertli çalıştırıcıya göre duran toplarda büyük sorun yaşanıyor. Vid eo analizlerde rakip takımların oyuncuları hakkında öğrencilerini uyaran Kocaman, buna rağmen uygulamada eksik kalmalarına çare üretemiyor. Kocaman dün, "Beni dinlemiyorsunuz, bunlar başımıza geliyor" diyerek futbolcularına serzenişte bulundu.

    İRTİBATI KOPARMAYIN
    Konsantrasyon kayıplarını da büyük sorunlar arasında gösteren Kocaman, bireysel hataların ve diyalog eksikliğinin de çok can yaktığını takımına anlatırken, "Maç içinde birbirinizle iletişimi koparmayın" uyarısı yaptı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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