Beni dinlemiyorsunuz!
Kocaman, uyarılarına rağmen aynı hataları yapan oyuncularına, “Sonuçta bunlar başımıza geliyor” diyerek serzenişte bulundu
İRTİBATI KOPARMAYIN
Konsantrasyon kayıplarını da büyük sorunlar arasında gösteren Kocaman, bireysel hataların ve diyalog eksikliğinin de çok can yaktığını takımına anlatırken, "Maç içinde birbirinizle iletişimi koparmayın" uyarısı yaptı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:31
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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