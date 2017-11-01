Zirve ile başı belada

Kanarya 10. hafta geride kalırken Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor. İlk 6'daki takımlara karşı performansı da kötü. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 basamağında yer alan takımların tamamıyla oynadı. Sadece Beşiktaş'ı yendi. Diğer maçlarda 12 puan yitirdi.