 Zirve ile başı belada – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Zirve ile başı belada

    Zirve ile başı belada
    Kanarya 10. hafta geride kalırken Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor. İlk 6'daki takımlara karşı performansı da kötü. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 basamağında yer alan takımların tamamıyla oynadı. Sadece Beşiktaş'ı yendi. Diğer maçlarda 12 puan yitirdi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirve ile başı belada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.