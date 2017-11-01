 Vazgeçtiğini anladığımla hiç işim olmaz – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Vazgeçtiğini anladığımla hiç işim olmaz

    Vazgeçtiğini anladığımla hiç işim olmaz

    Aykut Kocaman, Kayseri önünde 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında, "Çıkın da isyan edin. Şampiyon olmak istediğinizi gösterin" diyerek futbolcularına sert çıktı.

    İkinci yarıya bu heyecanla çıkaran takım skoru 3-1'e getirdi. Sonrası malum; son saniye golüyle gelen hüsran... Maç sonu kimsenin ağzını bıçak açmadı. Soyunma odasında derin bir sessizlik hakimdi. En az futbolcuları kadar üzgün olan Kocaman'ın ağzından ise şu sözcükler döküldü: Vazgeçmek yok. Vazgeçtiğini anladığım kimseyle yola devam etmeyeceğim.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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