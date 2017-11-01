 Rakip Ekaterinburg – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Rakip Ekaterinburg

    Rakip Ekaterinburg
    F.BAHÇE, Kadınlar Euroleague maçında bugün Rus ekibi Ekaterinburg ile oynuyor. DIVS Spor Salonu'ndaki mücadele 17.00'de başlayacak, FB TV'den naklen ekrana gelecek. İki takım da sezona 3 maçta 2'şer galibiyet, 1'er mağlubiyet ile start aldı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Ekaterinburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.