Rakip Ekaterinburg

F.BAHÇE, Kadınlar Euroleague maçında bugün Rus ekibi Ekaterinburg ile oynuyor. DIVS Spor Salonu'ndaki mücadele 17.00'de başlayacak, FB TV'den naklen ekrana gelecek. İki takım da sezona 3 maçta 2'şer galibiyet, 1'er mağlubiyet ile start aldı.