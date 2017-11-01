 Kadroya neşter – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kadroya neşter

    Kadroya neşter

    Kocaman, Osmanlı maçında değişikliğe gidiyor. Kameni, Neustadter ve Dirar kızağa çekiliyor...

    Aykut Kocaman, neşteri eline aldı! Sarı-lacivertli hoca, cumartesi günkü Osmanlıspor maçı için kadroda operasyona gidiyor. Kocaman'ın, performansı düşen Carlos Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i hazırlayacağı, Kayseri'ye gol atmasına rağmen ciddi hatalar yapan Neustadter'i de kesip iyileşmesi halinde Skrtel'e görev vereceği konuşuluyor. Hayal kırıklığı yaşatmaya devam eden Dirar da değişimden nasibini alacak! Faslı futbolcunun yerine başkentte büyük ihtimalle Alper Potuk oynayacak.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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