En golcü defans Fener’de

Süper Lig'in bu sezon savunma oyuncuları gole en çok katkı yapan takımı F.Bahçe. Sarı-lacivertlilerin defans oyuncuları geride kalan 10 maçta 4 gol-4 asist gerçekleştirdi. Skrtel 2, Neustadter ve Hasan Ali 1'er gole, İsla ve İsmail ise 2'şer asiste imza attı.