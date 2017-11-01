 En golcü defans Fener’de – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    En golcü defans Fener’de

    En golcü defans Fener’de
    Süper Lig'in bu sezon savunma oyuncuları gole en çok katkı yapan takımı F.Bahçe. Sarı-lacivertlilerin defans oyuncuları geride kalan 10 maçta 4 gol-4 asist gerçekleştirdi. Skrtel 2, Neustadter ve Hasan Ali 1'er gole, İsla ve İsmail ise 2'şer asiste imza attı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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