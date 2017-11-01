 Deniz’in Valbuena sevinci! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Deniz’in Valbuena sevinci!

    Deniz’in Valbuena sevinci!
    KAYSERİSPORLU , Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce Ozan Tufan'ın ayağına bastığını, Valbuena'nın oyundan çıkartılmasının ise kendisine yaradığını söyledi. Radyospor'a konuşan Deniz, "Valbuena çok yetenekli ve kendini ispatlamış bir oyuncu. Oyundan alınması benim adıma iyi oldu" açıklamasını yaptı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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