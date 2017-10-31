Tribünler dolmadı

Mücadelenin hafta içi ve havanın soğuk olması nedeniyle tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Maç öncesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi ise harikaydı

F.BAHÇELİ taraftarlar, dün akşam oynanan Kayserispor maçında tribünleri dolduramadı. Mücadelenin hafta içinde, havanın da soğuk olması nedeniyle Ülker Stadı tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Tribündeki taraftarlar takımlarını coşkuyla desteklemeyi ihmal etmedi. Bu arada karşılaşma öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için koreografi yapıldı. Maraton tribününde açılan dev Türk Bayrağı ve okul açık tribünde yer alan, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi bulunan 'Yaşasın Cumhuriyet' yazısı, maçın başlamasına 5 dakika kala açıldı. İki dev bayrağın açılmasıyla birlikte statta 10. Yıl Marşı çalındı.