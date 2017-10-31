Topun da canı var
“Canla, başla, istekle maçı 3-1’e kadar getirdik. Bireysel hatalarla oyun tersine döndü. Skor Valbuena’nın oyundan çıkışıyla ilgili değildi”
Maçın gidişatına göre zaman zaman yapılan hamleler doğru olmayabiliyor. Çoğu zaman da hamleler tutuyor. Maçın skoru Valbuena'nın oyundan çıkışıyla ilgili değildi. Valbuena çıktıktan sonra 4 kere pozisyona girdik. Valbuena çok başarılı oynadı ancak rakibimiz sürekli o taraftan geliyordu. 3-2'yken yapılmış bir hamleydi. Yanlışlık varsa, aslında bunun geç kalınmış bir hamle olmasıydı. Kadroyla ilgili bir derdim yok. Kahreden bir gol yedik.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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