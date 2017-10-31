Topun da canı var

“Canla, başla, istekle maçı 3-1’e kadar getirdik. Bireysel hatalarla oyun tersine döndü. Skor Valbuena’nın oyundan çıkışıyla ilgili değildi”

LİDER Galatasaray'la puan farkını düşürme hedefiyle sahaya çıktıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Değerli bir fırsatı yine yitirdik. Canla, başla, istekle maçı 3-1'e kadar getirdik. Bireysel hatalarla oyun tersine döndü. Topun da bir canı var. 90+5'te rakip oyuncunun kaleye vurduğu top orta oluyor, o da gol oluyor" ifadelerini kullandı. Valbuena'yı daha önce çıkarması gerektiğini kaydeden ve Sumudica'nın Fransız yıldızla ilgili sözlerine değinen Kocaman, şöyle devam etti: İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenseler daha mantıklı.



Maçın gidişatına göre zaman zaman yapılan hamleler doğru olmayabiliyor. Çoğu zaman da hamleler tutuyor. Maçın skoru Valbuena'nın oyundan çıkışıyla ilgili değildi. Valbuena çıktıktan sonra 4 kere pozisyona girdik. Valbuena çok başarılı oynadı ancak rakibimiz sürekli o taraftan geliyordu. 3-2'yken yapılmış bir hamleydi. Yanlışlık varsa, aslında bunun geç kalınmış bir hamle olmasıydı. Kadroyla ilgili bir derdim yok. Kahreden bir gol yedik.