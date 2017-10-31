Ozan ne yapsın!

Performansıyla geçen sezon Fenerbahçe’nin en çok eleştirilen isimleri arasında yer alan 22 yaşındaki milli futbolcu, Kayserispor karşısında iyi futbolunu 1 gol, 1 asistle süsledi. Ozan, bu sezon üçüncü golünü kaydetti

OZAN Tufan, dün akşam ortaya koyduğu performansla "Pogba mısın?" dedirtti. Karşılaşmanın 45'inci dakikasında Valbuena'dan aldığı pası sert ve şık bir vuruşla kalecinin sağından filelere gönderen 22 yaşındaki milli futbolcu, 50'inci dakikada da Valbuena'nın attığı golde kornerden gelen topu kafasıyla arkadaşına aktarıp bir de asist yaptı.



'YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ GÖTÜRDÜ'

İKİ hafta önce oynanan Yeni Malatyaspor maçında da 4'üncü dakikada gol atıp açılışı yapan Ozan, üçüncü haftada oynanan Gençlerbirliği maçında da 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetmişti. 76'da oyundan çıkan sarı-lacivertli oyuncu, 3-3'lük beraberlik sonrası "Son saniyede yediğimiz gol yaptığımız her şeyi alıp götürdü. Çok üzgünüz" dedi.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan bu sezon ligde rakip ceza sahalarında toplam 10 kez topla buluştu. Bunların dokuzunda şut çekti ve üç gol buldu.