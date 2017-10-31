Ozan ne yapsın!
Performansıyla geçen sezon Fenerbahçe’nin en çok eleştirilen isimleri arasında yer alan 22 yaşındaki milli futbolcu, Kayserispor karşısında iyi futbolunu 1 gol, 1 asistle süsledi. Ozan, bu sezon üçüncü golünü kaydetti
'YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ GÖTÜRDÜ'
İKİ hafta önce oynanan Yeni Malatyaspor maçında da 4'üncü dakikada gol atıp açılışı yapan Ozan, üçüncü haftada oynanan Gençlerbirliği maçında da 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetmişti. 76'da oyundan çıkan sarı-lacivertli oyuncu, 3-3'lük beraberlik sonrası "Son saniyede yediğimiz gol yaptığımız her şeyi alıp götürdü. Çok üzgünüz" dedi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan bu sezon ligde rakip ceza sahalarında toplam 10 kez topla buluştu. Bunların dokuzunda şut çekti ve üç gol buldu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:43
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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