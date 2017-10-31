 Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı

    Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı

    Kayserispor maçında attığı golün ardından formadaki armayı öpmek isteyen Ozan Tufan, yanlış yeri öptü.

    Dün oynadığı futbolla eski günlerine dönüş sinyali veren Ozan Tufan, takımının ilk golünü attı ve ikinci golün asistini yaptı.

    YANLIŞ YERİ ÖPTÜ
    Yıldız oyuncu, 45'te attığı golden sonra ise tribünlere dönerek armayı öpmek istedi.

    Fakat Ozan armanın solda olduğunu unuttu ve formanın sağ tarafını kaldırıp öptü.



    (Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
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