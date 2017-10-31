Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı
Kayserispor maçında attığı golün ardından formadaki armayı öpmek isteyen Ozan Tufan, yanlış yeri öptü.
Dün oynadığı futbolla eski günlerine dönüş sinyali veren Ozan Tufan, takımının ilk golünü attı ve ikinci golün asistini yaptı.
YANLIŞ YERİ ÖPTÜ
Yıldız oyuncu, 45'te attığı golden sonra ise tribünlere dönerek armayı öpmek istedi.
Fakat Ozan armanın solda olduğunu unuttu ve formanın sağ tarafını kaldırıp öptü.
(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:33
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Kocaman fiyasko
Toplam 43
Yorum
Kartal Bir beşiktaşlı olarak cidden fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Şu cehennem bir donamadı
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Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
Toplam 1
Yorum
ordulu52 beşiktaş için çok umutluyum yani bnim canımdan önemli bi takım bi gün vodafone parkta maç seyretmek isterim :)
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Yeni pantolon aldıracağım!
Toplam 1
Yorum
Mr. Black BJK Bu hocanın yönettiği takımın ilk 5'te olması sürpriz değil. Aykut Hoca 3-1'den sonra geriye yaslanmasaydı farka giderdi. Tebrikler
Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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