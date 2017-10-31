Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı

Dün oynadığı futbolla eski günlerine dönüş sinyali veren Ozan Tufan, takımının ilk golünü attı ve ikinci golün asistini yaptı.



YANLIŞ YERİ ÖPTÜ

Yıldız oyuncu, 45'te attığı golden sonra ise tribünlere dönerek armayı öpmek istedi.



Fakat Ozan armanın solda olduğunu unuttu ve formanın sağ tarafını kaldırıp öptü.







(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)



