Neustadter'den şok sözler!
Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, 3-3 beraberlikle biten Kayserispor maçı sonrası sitem dolu sözler sarf etti. Maçta 3-1öne geçtikten sonra kimsenin sorumluluk almadığını belirten Rus futbolcu, "Herkes maçı kafasında bitirdi" yorumunu yaptı.
Kayserispor karşısında skorun 3-1'den neden 3-3'e geldiğini Neustadter şu sözlerle ortaya serdi:
"MOLA ALMIŞ GİBİYDİK"
Kelime bulmakta zorlanıyorum. 3-1 öne geçtiğimiz bir karşılaşmaydı. Şu ana kadar en kötü maçımızdı, yine de 3-1'e getirdik.
Ne oldu anlamadım. 3-1'den sonra kimse top istememeye başladı. Herkes maçı bitirdi kafasında. Kimse top bile istemedi, Kendi kendimize mola vermiş gibiydik. İnanılmaz
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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