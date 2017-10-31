 Kocaman'a büyük tepki! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Kocaman'a büyük tepki!

    Kocaman'a büyük tepki!

    F.Bahçe 3-1 öndeyken Fransız yıldızı kenara alan ve skorun 3-3’e gelmesine neden olan sarı-lacivertli hocayı taraftar ıslıklad

    F.BAHÇE dün Kadıköy'de son dakika golüyle Kayserispor'a puan kaptırırken, son 4 maçta olduğu gibi Valbuena'yı oyundan alan Aykut Kocaman büyük tepki çekti. 33 yaşındaki Fransız kanat, ilk golde Ozan'a asist yaptı. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Valbuena, pasını penaltı noktası civarındaki Ozan'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu eşitliği getirdi.

    KAFASINI SALLADI
    50. dakikada korner atışı golle sonuçlanan Valbuena'nın 62'de sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top yan direkten döndü, Josef golü attı. Skor 3-1'ken 82'de Kocaman, Valbuena'nın yerine Alper'i alarak ihtihar etti. 3 gole katkısı olan 33 yaşındaki Fransız yıldızın çıkmasının ardından F.Bahçe taraftarları Kocaman'ı ıslıklı protestoda bulundu. Kocaman'ın gelen tepkilerin ardından başını sallaması dikkat çekti. Valbuena'yı alkışlayan taraftarın tepkisi maç sonunda doğru çıktı, Fenerbahçe 2 gol daha yedi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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