Kocaman'a büyük tepki!
F.Bahçe 3-1 öndeyken Fransız yıldızı kenara alan ve skorun 3-3’e gelmesine neden olan sarı-lacivertli hocayı taraftar ıslıklad
KAFASINI SALLADI
50. dakikada korner atışı golle sonuçlanan Valbuena'nın 62'de sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top yan direkten döndü, Josef golü attı. Skor 3-1'ken 82'de Kocaman, Valbuena'nın yerine Alper'i alarak ihtihar etti. 3 gole katkısı olan 33 yaşındaki Fransız yıldızın çıkmasının ardından F.Bahçe taraftarları Kocaman'ı ıslıklı protestoda bulundu. Kocaman'ın gelen tepkilerin ardından başını sallaması dikkat çekti. Valbuena'yı alkışlayan taraftarın tepkisi maç sonunda doğru çıktı, Fenerbahçe 2 gol daha yedi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:28
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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