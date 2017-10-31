Kocaman fiyasko
F.Bahçe, 3-1 önde olduğu maçı skandal değişiklikler yüzünden kazanamadı. Önce orta sahanın dinamosu Ozan’ı, ardından sahanın yıldızı Valbuena’yı kenara alan Kocaman, Kayseri’yi cesaretlendirince gece kabusla bitti. Gyan’ın 90+5’te santrası yapılmayan kafa golüyle Kadıköy’de 2 altın puan kaybeden Kanarya, G.Saray’la farkı 5’e düşürme şansını elinin tersiyle itti
Ardından Aykut Kocaman'ın skandal değişiklikleri geldi, film koptu! Kocaman, sahanın en iyileri Ozan'ı ve üç golde de imzası olan Valbuena'yı çıkartıp, rakibe davetiye çıkardı. 68'de Neto kendi kalesine attı, durum 3-2 oldu. F.Bahçe iyice geriye yaslanırken, Kayseri saldırdı. Gol 'geliyorum' dedi, Gyan 90+5'te Kadıköy'ü matem yerine çevirdi: 3-3.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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