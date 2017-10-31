Kocaman fiyasko

F.Bahçe, 3-1 önde olduğu maçı skandal değişiklikler yüzünden kazanamadı. Önce orta sahanın dinamosu Ozan’ı, ardından sahanın yıldızı Valbuena’yı kenara alan Kocaman, Kayseri’yi cesaretlendirince gece kabusla bitti. Gyan’ın 90+5’te santrası yapılmayan kafa golüyle Kadıköy’de 2 altın puan kaybeden Kanarya, G.Saray’la farkı 5’e düşürme şansını elinin tersiyle itti

F.Bahçe, taraftarı önünde adeta intihar etti! Sarılacivertliler, yediği son saniye golüyle Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Perdeyi 41'de Umut Bulut'un golüyle konuk ekip açtı; asisti Neustadter yaptı! 45'te Ozan Tufan, Valbuena'nın pasıyla devrenin skorunu tayin etti: 1-1. 50'de Neustadter'le öne geçen Kanarya, 62'de Josef'le farkı 2'ye taşıdı: 3-1.



Ardından Aykut Kocaman'ın skandal değişiklikleri geldi, film koptu! Kocaman, sahanın en iyileri Ozan'ı ve üç golde de imzası olan Valbuena'yı çıkartıp, rakibe davetiye çıkardı. 68'de Neto kendi kalesine attı, durum 3-2 oldu. F.Bahçe iyice geriye yaslanırken, Kayseri saldırdı. Gol 'geliyorum' dedi, Gyan 90+5'te Kadıköy'ü matem yerine çevirdi: 3-3.